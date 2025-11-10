AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, ilçede düzenlenen danışma meclisleriyle sorunları tespit edip çözümler üretiyor. İlçe Başkanı İrfan Akkaya, 71 mahallede vatandaşlarla bir araya geleceklerini ve bu görüşmelerin projelere yön vereceğini belirtti.

BURSA (İGFA) - AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bölgesel danışma meclisleri büyük katlımla devam ediyor.

AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya'nın başkanlığında Şirinevler - Hacivat, Karapınar - Değirmenönü - Hamamlıkızık - Cumalıkızık-Eğitim-Selçukbey-Ertuğrulgazi ve Ortabağlar danışma meclisleri; AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti il yöneticileri, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mahalle Danışma Meclisleri kapsamında, önümüzdeki süreçte 71 mahallenin tamamında vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Akkaya, 'Bu toplantılarımızda hem mahallelerimizin eksiklerini yerinde tespit edecek hem de yapılan hizmetleri ve planlanan projeleri paylaşacağız. Hemşeherilerimizin görüş ve önerilerini alacağız. Bu süreçte fikir ve talepleri, yerel yönetim anlayışımıza yön verecek en değerli rehberimiz olmaya devam edecek. Daha güçlü bir Yıldırım için birlikte çalışıyor birlikte üretiyoruz ve başarıyoruz' diye konuştu.

GÜÇLÜ MAHALLE GÜÇLÜ YILDIRIM

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, 'güçlü mahalle güçlü Yıldırım' şiarıyla düzenledikleri danışma meclislerinin salt bir istişare toplantısı olmadığını vurgulayarak, 'Bu meclislerimiz aynı zamanda Yıldırım'ın geleceğine yön verecek kararların, projelerin ve fikirlerin konuşulduğu bir ortak akıl platformu niteliği taşıyor. Bizim hedefimiz; her mahallesinde sesi duyulan, her bireyinin fikrine değer verilen, her kesimiyle bütünleşmiş bir Yıldırım oluşturmak' dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne temel şiarının millet ve millete hizmet olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, özellikle ilçenin temel önceliği olarak kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini esas aldıklarını belirterek, 'Burada ortaya konan görüşler, dile getirilen talepler, beklentiler ve öneriler bizler için adeta rehber oluyor. Biz milletimizden aldığımız gücü, yine milletimize hizmet için kullanıyoruz' diye konuştu.