CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM'de yaptığı konuşmada pamuk üreticisinin maliyetlerini karşılayamadığını ve ithalat politikaları nedeniyle Türk çiftçisinin zor durumda olduğunu söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM Genel Kurulu'nda tarımın kronik sorunlarını gündeme taşıdı. Aygun, Türkiye'nin 'beyaz altını' pamuk üretiminde çiftçinin maliyetlerini karşılayamadığını belirterek, 'AK Parti öncesinde 1 kilo pamuk ile 2,5 litre mazot alınabiliyordu. Şimdi 2,5 kilo pamuk satılınca ancak 1 litre mazot alınabiliyor. Çiftçinin kazancı AKP ile yüzde 150 düştü' dedi.

Pamuk alım fiyatlarının 25-27 lira civarında olduğunu ancak asgari 40 lira olması gerektiğini vurgulayan Aygun, 'Türk çiftçisinin düşmanı mısınız? Bu ülke gıdada kendi kendine yeten bir ülkeyken şimdi ithalat lobilerinin gözdesi hâline geldi' ifadelerini kullandı.

CHP'li Aygun, Tarım Kanunu'na göre GSYH'nin en az yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi gerektiğini anımsatırken, 'Ama binde 22'sini veriyorsunuz. Çiftçi şu anda devletten 1 trilyon 395 milyar lira alacaklı, bankalara 1 trilyon 107 milyon lira borçlu. Demek ki çiftçiyi batırmışsınız' dedi. Tütün üreticisinin ve gübre fiyatlarının artışına dikkat çeken Aygun, '20.20.0 gübresinin fiyatı hasatta 13 lira iken şimdi 23 lira, üre gübresi 17 liradan 25 liraya yükseldi. Hani çiftçinin yanındaydınız?' diye sordu.

Ayrıca hayvancılıktaki çöküşe de değinen Aygun, 2025'in ilk 6 ayında 890 milyon dolarlık hayvan ithalatı yapıldığını belirterek, 'Sadece 6 aylık ithalat, bir yıllık tarımsal desteğin çok üzerinde. Hayvancılık böyle gelişir mi?' diye tepki gösterdi.