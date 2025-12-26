Bursa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla 17 ilçede vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Başkan Mustafa Bozbey de Ulu Cami'de Bursalılarla bir araya gelerek kandillerini tebrik etti.

BURSA (İGFA) - Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da birlik ve beraberlik içerisinde yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 17 ilçedeki 21 farklı camide vatandaşlara tatlı ikram ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Ulu Cami'de Bursalılarla bir araya gelip kandillerini tebrik etti. Başkan Bozbey, bu anlamlı gecede vatandaşlara tatlı ikramında bulunarak manevi atmosferi paylaştı.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Ulu Cami'de vatandaşlarla bir araya gelmenin manevi huzurunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Paylaşmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel örneklerinden biri olarak, Ulu Cami çıkışında hemşehrilerimize tatlı ikramında bulunduk. Regaip Kandili'nin başta Bursamız olmak üzere ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum' dedi.