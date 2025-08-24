Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte önce Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen; 24 saat hizmet veren, ücretsiz çay ve çorba ikramlarının yapıldığı kütüphane hakkında bilgi alıp, gençlerle sohbet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesini geleceğe taşıyacak çok önemli yatırımları bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, gençlik hizmetleriyle de Türkiye’ye örnek oluyor.



‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programı için Bursa’ya gelen; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hilmi Türkmen ve AK Parti MKYK Üyesi, Hukuki ve Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, Yıldırım Belediyesi’nin gençlik yatırımlarına tam not verdi.

AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyet ardından Yıldırım Belediyesi’nin Nisan ayında ilçeye kazandırdığı Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ile Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Başkan Oktay Yılmaz’dan kütüphane hakkında bilgi alan Serdar, geçlerle sohbet edip, incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemeler sonrasında açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim Yıldırım’la ilgili en temel hedefimiz; kenti köklerinden, değerlerinden, tarihinden ve kültürel renklerinden koparmadan geleceğe taşımak. Bu noktada da başarılı işler yapıyoruz. Daha konforlu, sosyal, modern, güvenli ve en önemlisi de hemsehrilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa ediyoruz. Bugün kütüphaneleriyle, spor tesisleriyle, sosyal imkanlarıyla, yeşil alanları, parklarıyla, kültürel programlarıyla herkesin yaşamaktan keyif aldığı bir Yıldırım var” ifadelerini kullandı.

‘HİZMETTE ÖNCELİK GENÇLERİN’

Yıldırım’ı geleceğe taşıyan hizmetler içinde çocuklara ve gençlere öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz; “Biz gelecek derken, aklımıza çocuklarımız ve gençlerimiz geliyor. Bu nedenle onların hem bugün hem de yarın keyif alacakları, mutlu olacakları, imkanları geniş bir kent oluşturmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, Bursa’nın en güzel, modern ve donanımlı spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bugün gerek Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimiz, gerek Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezimiz ve gerekse de diğer onlarca spor merkezimiz gençlerimizin yoğun ilgisiyle hizmet veriyor. Kütüphanelerimiz yine gençlerimizle dolup taşıyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz 24 saat hizmet vererek çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Nisan ayında açılışını yaptığımız Dr. Sadık Ahmet Kütüphanemiz yine günün her saati doluyor. Kütüphanelerimizden bugüne kadar 1 milyon 700 bin gencimiz istifade etti. İnşallah gençlerimize yönelik hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.