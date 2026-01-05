Bursa Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 15 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu Zabıta Müdürlüğü oldu.

BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu maçlara sahne oldu.

Geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl, 15 müdürlükten toplam 170 personel katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen karşılaşmalarda ön plana çıkan dostluk oldu.

Zorlu mücadelelerin ardından, finalde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü mağlup eden Zabıta Müdürlüğü şampiyon olurken, Ulaşım Müdürlüğü ise turnuvayı üçüncü tamamladı. Final müsabakasını takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dereceye giren takımları tebrik edip, kupa ve madalyaları takdim etti.