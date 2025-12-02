Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı, kentsel tasarım fikir yarışmasında sonuçlar belli oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi; tarihi, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekanlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm güzergahlarından biri olan, Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattını hak ettiği değere kavuşturmak için 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması' düzenlemişti.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı.

JÜRİDEN TİTİZ ÇALIŞMA

Yarışmaya başvuran projeleri değerlendirmek için toplanan jüri, birbirinden değerli eserler üstünde titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Tüm proje fikirlerini inceleyen jüri; toplam 11 proje fikrine ödül verdi. Proje fikirlerinden 3 tanesi 'Eşdeğer' ödüle, 3 tanesi 'Eşdeğer Mansiyon' ödülüne, 5 tanesi ise 'Satın Alma' ödülüne layık bulundu. Yarışma sonucunda ortaya çıkan fikirler, Yıldırım Belediyesi tarafından yapılacak olan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için bir çerçeve ve zemin oluşturacak. Kazanan projelerin tanıtım ve ödül töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Çıktıkları yolun bir mimari arayıştan fazlası olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Düzenlediğimiz yarışma; bu kadim şehir aksının ruhuna sadakatle yaklaşan, geçmişi bugünün şehircilik anlayışıyla buluşturan bir hafıza seferberliğidir. Amacımız; bu eşsiz hattı yalnızca korumak değil, erişilebilir, sürdürülebilir, yaya öncelikli ve insan odaklı bir dokuya dönüştürerek yeni nesillere anlamlı bir şehir mirası bırakmaktır. Tabi bu amaca giden yolda da ortak akla, çok sesliliğe ve işbirliklerine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu kadar değerli ve tüm Bursa'yı ilgilendiren bir projeyi kapsamlı ve kapsayıcı bir süreç işleterek, akademik odalarımızla, kıymetli hocalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip, istişare ederek bir yol haritası çıkardık. Nihayetinde katılımcı ve şeffaf bir proje fikir yarışması düzenledik' ifadelerini kullandı.

'TÜM ÇALIŞMALAR DEĞERLİ'

'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'na birbirinden önemli projeler sunulduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Tüm çalışmalar bizim için bir değerlidir. Ben katkısını esirgemeyen, bu şehir için hayallerini ve fikirlerini emeğine katan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Burada elde edilen projeler, belediyemizce hazırlanacak Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için altlık teşkil edecek; aynı zamanda katılımcı tasarım süreçlerini destekleyerek, mimarlık ve kentsel tasarım kültürüne katkı sunacaktır. Bu vesileyle, yarışmaya katkı sunan tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum. Bu süreçte desteklerini ve işbirliklerini daima yanımızda hissettiğimiz; Mimarlar Odası Bursa Şubesi'ne, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi'ne ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi'ne, kıymetli hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sonuçların Yıldırım ve Bursamız için hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.