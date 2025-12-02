Bunlar da ilginizi çekebilir

Özellikle kırsal mahallelerdeki kadın kursiyerler hizmetlerden dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. Kadınların, sosyal hayatın içinde daha aktif yer alabilmeleri ve mesleki beceri kazanarak ekonomik hayata katılabilmeleri amacıyla açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi, vatandaşların talepleri üzerine farklı noktalarda İZMEK çatısı altında yürüttüğü kurs faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor.

Çalışmalar kapsamında, mevcut kurs merkezlerine ek olarak; Eseler, Böğürgen, Kurtdere, Süleymaniye, Kabaoğlu, Sapakpınar mahallelerine vatandaştan gelen talep üzerine çeşitli branşlarda kurslar açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) hizmet ağını genişletiyor. 2025-2026 Eğitim Öğretim döneminde 49 Kurs merkezi, 40 Branş 125 usta öğreticiyle eğitimler devam ediyor.

