Bursa Yıldırım Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 752'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Bursa Türk Müziği Topluluğu'nun katılımıyla 'Aşıklara Şeb-i Arustur Vuslat' adlı özel programı düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin konuşmasıyla başlayan program, Bursa Türk Müziği Topluluğu'nun Acembuselik Mevlevi Ayin-i Şerifi ile devam etti.

'GÖNÜL SULTANI'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vuslatının 752'inci yıl dönümünde insanlığın gönlünde önemli bir yer tutan Hz. Mevlana'yı bir kez daha rahmetle yâd ettiklerini ifade etti. İnsanlığın Mevlana'yı anlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Mevlana yalnızca bir mutasavvıf değil; insanı aşkla olgunlaştıran, sözü hikmetle yoğuran, gönülleri barış ve merhametle bir araya getiren bir medeniyet mimarıdır. O, ölümü bir ayrılık değil; 'Sevgili'ye kavuşma' olarak gören bir gönül sultanıdır. İşte bu yüzden bu gece, 'düğün gecesi' yani Şeb-i Arus adıyla anılır. Asırlar önce Konya'da doğan o büyük nefes, bugün Bursa'da; gönlünden gönlümüze, çağlardan çağlara uzanan bir ses olarak yaşamaya devam etmektedir. Çünkü insanı insan kılan değerleri; sevgiyi, şefkati, adaleti, cömertliği ve teslimiyeti bize en derin haliyle öğretmiştir' ifadelerini kullandı.

'İRFAN KAYNAĞI OLMUŞTUR'

Mevlana'nın Mesnevi'sinin, bu topraklardaki kardeşlik duygusunu besleyen bir irfan kaynağı olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Bu coğrafyada bir medeniyet inşa edildiyse, bunda Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin gönüllere ektiği muhabbet tohumlarının büyük payı vardır. Bizler; savaşın değil barışın, nefretin değil sevginin, ayrışmanın değil birliğin peşinde yürüyen bir geleneğin mensuplarıyız. Bugün hala birlikte, kardeşçe ve hür bir millet olarak yaşıyorsak, bu; işte o kutlu gönül mimarlarının bıraktığı miras sayesindedir. 752 yıl geçti; ama Mevlana hala diri, hala yol gösteren bir rehber, hala insanlığın sığınacak bir liman olarak gördüğü büyük bir bilgedir. Bugün, onun öğretilerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var: Daha fazla sevgiyi, daha fazla adaleti, daha fazla merhameti hatırlamaya ihtiyacımız var. Çünkü Mevlana bize insanı, insana rağmen değil; insanla birlikte sevmeyi öğretir' diye konuştu.