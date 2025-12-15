Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal hayatını canlandırmak aynı zamanda kültür ve sanat anlamında da katkı sunmak amacıyla hafta sonlarında vatandaşları ücretsiz tiyatrolarla buluşturuyor. Bu kapsamda Çehov'un klasikleşmiş eserinden derlenen 'Bir Evlenme Teklifi' adlı oyuna tiyatroseverlerin ilgisi büyük oldu.

BALIKESİR(İGFA) - Balıkesir'i kültür ve sanatın şehri yapma konusunda büyük adımlar atarak 'Şehir Tiyatrosu'nu kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bir yandan da hafta sonlarında birbirinden güzel tiyatro oyunlarını hemşehrileriyle ücretsiz olarak buluşturuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen program dahilinde bu hafta sonu Anton Çehov'un klasikleşmiş eserinden derlenen 'Bir Evlenme Teklifi' adlı oyun, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda sahnelendi.

Berker Gerdan'ın yönetmenliğini yaptığı tek perdelik oyunda; aşkın, komedinin ve karakter çatışmalarının zarif bir şekilde işlendiği kısa ama çarpıcı sahneler yer alıyor. Balıkesirlilerin büyük ilgi gösterdiği oyunda, oyuncularda başarılı perfomanslarıyla göz doldurdu.

OYUNUN KONUSU

Müstakbel damat Lomov ve komşusu Natalya arasında hem sürpriz hem de gülümseten tartışmalar yaşanır. Küçük bir evin içinde geçen bu olay, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve aşkın bazen ne kadar beklenmedik şekillerde ortaya çıkabileceğini gözler önüne serer. Karakterlerin sabırsızlıkları, gururları ve komik yanlış anlamaları seyirciyi hem güldürür hem de düşündürür. Çehov'un keskin gözlem gücüyle oyun, sıradan bir evlenme teklifinin ardında saklı olan mizah ve romantizmi ustalıkla sunar.