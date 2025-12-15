Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen DEÜ Kariyer Zirvesi 2025, 50'ye yakın firma ve kurumun katılımıyla başladı. İki gün sürecek zirvede öğrenciler ve mezunlar, iş ve staj olanakları için sektör temsilcileriyle birebir görüşme imkânı bulacak.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen DEÜ Kariyer Zirvesi 2025, 50'ye yakın firma ve kurumun katılımıyla DEÜ Merkez Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Ortak Derslikler Binası'nda başladı. İki gün sürecek zirvede öğrenciler ve mezunlar, sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma fırsatı yakalayacak.

Kariyer Zirvesi kapsamında öğrenciler; firma ve kurum stantlarını ziyaret ederek çalışma alanları, sektör dinamikleri, kurumsal istihdam politikaları, açık iş ve staj pozisyonları hakkında yetkililerden birebir bilgi alabilecek. Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlamalarına yön vermeyi ve üniversite-sektör iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Zirvenin açılış törenine; DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlar İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Seher Özyürek, firma temsilcileri, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

'BİLGİ ALIŞVERİŞİNİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ'

Açılışta konuşan DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, öğrencilerin sektörün önde gelen firmalarının temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, 'Öğrencilerin mezun olduklarında karşılaşacakları sorunları en aza indirmek için sektör temsilcileri ile bilgi alışverişinin öğrencilerimiz için önemini biliyoruz. Bilinçli ve bilgili mezun olmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve bundan dolayı mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

DEÜ Kariyer Zirvesi 2025 kapsamında; Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile mezunlar, firmaların iş ve staj mülakatlarına başvuruda bulunabilecek. Zirve süresince firmalar, yaklaşık ikişer saatlik zaman dilimleriyle öğrenciler ve mezunlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek açık pozisyonlar için değerlendirme yapacak.