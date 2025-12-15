Batman'ın Sason ilçesinde, Mereto Dağı eteklerinde bulunan Harrut Yaylası'na doğaseverler tarafından karlı havaya rağmen 4 saat süren bir zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Mereto Dağı eteklerinde yer alan Harrut Yaylası, doğaseverlerin karlı doğa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Çalışırlar köyünden yürüyüşe başlayan grup, karlı parkurda yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından Mereto Dağı zirvesine yakın konumda bulunan Harrut Yaylası'na ulaştı.

Zorlu yürüyüşün ardından yaylaya varan doğaseverler, temiz havanın ve eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Yaylada bol bol fotoğraf çektiren grup, kar üzerinde pekmez yiyerek keyifli anlar yaşadı.

'MUTLAKA GELİP GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER'

Doğa yürüyüşüne katılan Ramazan Doğan, Harrut Yaylası'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek,

'Doğa yürüyüşü için geldik. Şu ana kadar yaklaşık 13 bin adım attık ve Harrut Yaylası'nın üst tarafına ulaştık. Hava ve şartlar oldukça elverişli. Zirvede bulunan Meryem Ana Kilisesi de tamamlanmış durumda. Yapılan yol kar altında olsa da büyük bir kolaylık sağlıyor. Hem bahar aylarında hem de kış sezonunda mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri,' dedi.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Etkinliğe katılan İshat Turgut ise son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına dikkat çekerek,

'Mereto Dağı eteklerinde bulunan Harrut Yaylası'nda kar yürüyüşü yaptık. Yer yer diz boyunu aşan kar vardı. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için doğa ve dağlar çok güzel bir alternatif. Herkese tavsiye ediyorum. Ancak gelirken çöplerimizi mutlaka yanımıza almalı, doğaya sahip çıkmalıyız,' ifadelerini kullandı.

'YOLLAR YENİLENDİ, ULAŞIM DAHA KOLAY'

Bir diğer katılımcı Ramazan Gümüş de Harrut Yaylası'na ulaşımın artık daha kolay olduğunu belirterek,

'Mereto Dağı eteklerinde bulunan Harrut Yaylası'na 4 saatlik bir tırmanış gerçekleştirdik. Yer yer 15-30 santimetreyi bulan kar vardı. Manzara ve hava çok güzeldi. Eskiden olduğu gibi değil; yollar yenilenmiş durumda. Karın olduğu noktaya kadar araçla gidilebiliyor, sonrası yürüyüşle rahatça tamamlanıyor,' dedi.

'YILIN İLK KARINDA ZİRVE HEYECANI'

Etkinliğe katılan Emrah Akın ise yılın ilk karıyla birlikte zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek,

'Yılın ilk karı Sason'a yağar yağmaz zirve tırmanışımızı yaptık. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından zirveye yakın bir noktaya ulaştık. Herkesi bu doğa harikasını görmeye davet ediyoruz,' şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir saat yaylada kalan ekip, akşam saatlerinde dönüşe geçti.