Bursa Yıldırım Belediyesi, Bursa'da etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde daha etkili olan yağışın ulaşımı aksatmaması için bu bölgelerdeki aksaklıklara anında müdahale ediyor, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda olumsuzluklar ortadan kaldırılıyor.

BURSA (İGFA) - Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemleri aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 kar küreme, 6 tuzlama robotu, 12 açık kasa tuzlama aracı, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet 164 personelle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

BEREKET ÇİLEYE DÖNÜŞMÜYOR

Bursa'nın yaz aylarında yaşadığı su sıkıntılarını da hatırlatan Başkan Yılmaz, 'Dört gözle beklediğimiz yağışların hemşehrilerimizin hayatını olumsuz etkilemesine izin vermiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımız yağışlar boyunca 7 gün 24 saat devam edecek. Biz sahadayız ve hazırız. Herhangi bir olumsuzluk veya zorlukla karşılaşan Yıldırımlılar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nin 444 16 02 numaralı telefonu arayabilirler. Arkadaşlarımız her türlü desteği sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.