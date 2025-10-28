Bursa İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Sky Adventure Race ikinci etap yarışmaları, 01-02 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl 01-02 Kasım tarihlerinde Sky Adventure Race ikinci etap yarışmalarına ev sahipliği yapacak. İnegöl Belediyesi destekleriyle DOSTUM tesisleri ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda 5 ayrı motosiklet kulübüyle 80 dolayında yerli ve yabancı sporcu yarışacak.

Türkiye'nin en heyecanlı Adventure Motosiklet Yarışması İnegöl'de başlıyor. Sky Adventure Race ikinci etabı, 01-02 Kasım tarihlerinde İnegöl Belediyesi destekleri ve DOSTUM tesisleri ev sahipliğinde İnegöl'de gerçekleştirilecek. 5 motosiklet kulübü ile 80 yerli ve yabancı sporcunun katılacağı Sky Adventure Race, zorlu parkurlarda nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

KORTEJ, SIRALAMA YARIŞLARI VE ZORLU PARKURDA NEFES KESEN MÜCADELE

2 gün yarışmaların olacağı etkinlik toplam 3 gün sürecek. 31 Ekim Cuma günü yarışmacılar 17.00'da İnegöl AVM'den İnegöl Belediyesi önüne kadar devam eden bir tanıtım sürüşü ve kortej gerçekleştirecek. 80 dolayında motosikletle yapılacak bu açılış etkinliği sonrası, 01 Kasım Cumartesi günü DOSTUM tesislerinde sıralama yarışları yapılacak.

02 Kasım Pazar günü ise Kıran Yaylası mevkiinde İnegöl'ün eşsiz doğal güzellikleri arasında nefes kesen bir yarışma gerçekleştirilecek. 2 ayrı kategoride yapılacak yarışmaların sonucunda da Pazar 17.00'da DOSTUM tesislerinde kupa ve ödül töreni olacak.

BAŞKAN TABAN'DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, keyifli bir organizasyonu İnegöl halkıyla buluşturduklarını ifade ederek 'Hafta sonu İnegöl'ümüzün eşsiz doğasında nefes kesen yarışmalara ev sahipliği yapacak bir organizasyon. Vatandaşlarımızın da özellikle DOSTUM tesislerindeki sıralama turları ve etkinliklerde bu heyecana ortak olmasını istiyoruz. Herkesi Sky Adventure Race yarışmalarına bekliyoruz' dedi.