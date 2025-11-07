Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. Etabı'na 158 bağımsız birimin yıkımı ile başladı.

BURSA (İGFA) - Geleceğin güvenli, sağlıklı ve modern Yıldırım'ını inşa etmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Yıldırım Belediyesi; 1. Etap inşaat çalışmalarının devam ettiği Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. Etap için yıkım işlerine başladı. Rezerv alanı olarak ilan edilen 15 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 37 adet bina ve 120 adet bağımsız yıkılırken, 2. Etap'ta ise 58 adet bina ve 158 adet bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirilecek.

'30 BİN KONUT DÖNÜŞECEK'

Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Yıkım Töreni'ne; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başta olmak üzere, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yediselviler Mahalle Muhtarı Salih Solakoğulları, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Yıkım töreninde yaptığı konuşmada; Yıldırım'da depreme dayanıksız yapı stoğunu dönüştürmek, modern ve güvenli yaşam alanları inşa etmek için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Kentsel dönüşümü yalnızca teknik bir mesele olarak değil; geleceğimize karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ilçemizin farklı bölgelerinde hayata geçirdiğimiz projelerle bu dönem toplam 30 bin konutun yenilenmesini hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. Etap'ına Ocak ayında başladıklarını belirten Başkan Yılmaz; 'Projemizin ilk etabında 37 bina ve 120 bağımsız birimi yıktık. İnşaat çalışmalarını sürdürdüğümüz Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki çalışmalarımızı yüzde 25 seviyesinde tamamladık. Bugün yıkım törenini gerçekleştirdiğimiz 2. Etap'ta ise 58 bina ve 158 bağımsız birimi yıkıyoruz. Bu etap kapsamında, mevcut ulaşım aksını da güçlendirerek yolu 15 metre genişliğe çıkarıyoruz. 2 etap toplamında, 95 bina ve 278 bağımsız birimi yıkarak yerine 7 bloktan oluşan 235 bağımsız bölüm inşa etmiş olacağız. Ayrıca proje kapsamında 3 bin 925 metrekarelik bir alana da çocuklarımızın neşeyle oyun oynayabileceği bir park kazandırmış olacağız. Ayrıca bölgede iki aracın zor geçtiği dar ve çıkmaz sokakların yerine 12 metrelik ulaşım arterleri oluşturacağız' dedi.

'DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRECEK'

Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşümü binaları dönüştürmekten ibaret görmediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Sosyal donatıları, yeşil alanları ve yaşam kalitesini artıran bütüncül bir planlamayı hayata geçiriyoruz. Bölgede, dönüşüm uygulamalarını etaplar hâlinde planlı ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız, güvenli binalar, hazırlıklı bireyler ve hızlı müdahale kapasitesine sahip dirençli bir Yıldırım inşa etmektir. Bugün attığımız her adım; yarının Yıldırım'ını, evlatlarımızın güvenli geleceğini, ailelerimizin huzurlu yuvalarını inşa etmek içindir. Daha güvenli, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmaya devam edeceğiz. Yıldırım için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise; 'Yıldırım Belediyemiz, ilçemizi daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturmak için gayretle çalışıyor. Bugün ilçemizin her bir köşesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Ben bu hayati çalışmalar için Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm projesinin başta hak sahipleri olmak üzere ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi. Yediselviler Mahalle Muhtarı Salih Solakoğulları da, kentsel dönüşüm projesinin bölgeye değer katacağını vurgulayıp, mahalle halkı adına Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Davutkadı-Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'taki 95 bina ve 278 bağımsız birimin yıkımına başlandı.