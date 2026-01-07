Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Yıldırım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Yıldırım ilçesinde 6 Ocak 2026 tarihinde düzenlediği operasyon sonucunda bir şahsın ikametinde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Operasyonda; 1.000 gram A.M. maddesi emdirilmiş Sentetik Kannabinoid, 18 gram Metamfetamin, 30 gram Selvia Divinorium, 32 gram Likit A.M. maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet 7,65 mm çapında fişek, 8 bin 300 TL nakit para ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.K.A. (E-50) isimli şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

