Bursa İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 12 gündem maddesi ve 3 ilave gündem maddesi olmak üzere 15 konu görüşülerek karara bağlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Mecliste 12 gündem maddesi ile 3 ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 15 konu görüşüldü.

Toplantı öncesi 27 Şubat'ta Bursa'da U14 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında 1000 metre Türkiye Şampiyonu olan İnegöl Belediyespor sporcusu Ömer Asaf Ankıt meclis huzurunda Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ödüllendirilerek onure edildi.

ABD VE İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYIYOR

Ödüllendirmenin ardından gündem maddeleri görüşülmeden önce gündeme dair konulara ilişkin konuşan Meclis Başkanı Alper Taban, 'Ülkemizin etrafında olumsuz hadiseler yaşanıyor. Özellikle İran, Amerika ve İsrail üzerine yaşanan savaştan dolayı maalesef pek çok insanın öldüğünü görüyoruz. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını görüyoruz. Dünyanın gözünün önünde sivillerin ve çocukların yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Hiçbir denklem, bu işi meşru hale getirmez. Hiçbir coğrafyada da inşallah bu gibi durumlar yaşanmasın. Ramazan ayı hürmetine de rabbim oradaki tüm insanlara huzur ve burada yaşadığımız güzel hayatı nasip etsin' dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN DOLU DOLU RAMAZAN PROGRAMLARI

Meclis üyelerinin ramazan aynı da kutlayan Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah Kadir gecesine ve bayrama da eriştirsin. Ramazan süresince programlarımız var. Tüm meclis üyelerimizi mutlaka bu programlara bekliyoruz. Camilerimizde getirdiğimiz hafızlarımızı teravih namazlarında cemaatlerimizle buluşturuyoruz. Teravih sonrası vatandaşlarımızla sohbetlerimiz oluyor. Kültür Müdürlüğümüzün yaptığı ramazan programları var. Özellikle çocuklarımıza dönük eğlencelerle ramazan ayını renklendirmeye gayret ediyoruz. Heykel meydanımızda ve eski belediye önünde de iftar sonraları ücretsiz çay ikramları yapıyoruz.'

ZABITA PERSONELİNE YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

'Geçtiğimiz günlerde zabıta personelimize yönelik bazı olumsuz olaylar yaşadık. İnegöl Belediyesi zabıtası gerçekten işini layıkıyla yapmaya çalışan bir birim. Tüm birimlerimizde olduğu gibi. Tabi zor bire birim olduğunu bizler de biliyoruz ama bizim kimsenin işini zor kılmak, zorluk çıkarmak gibi niyetimiz olamaz. Aksine, esnafımızın hukukunu korumak, vatandaşımızın hukukunu korumak, onların daha doğru şekilde çalışmaları adına huzur ve esenlik adına çalışan bir birim. Dolayısıyla burada Rasim Büyük arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Hiçbir yerde bu ve benzeri olaylar olmasın. Hiçbir yerde zabıta durup dururken esnafına ya da farklı kişilere yönelik bir şey yapmaz. Ama kurallara uyulmadığı takdirde, zabıta devletin kurallarını uygulamak durumundadır.'

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM

'Mart ayındayız. 18 Mart tarihide Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. Bu vesileyle ben tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anmak istiyorum. Bugün onların bize emanet ettiği vatanda huzur içerisinde yaşıyoruz. Bizler de her birimiz o bilinçle yaşamalıyız.'

NİKAH YERLEŞKESİ 11 MART'TA İHALEYE ÇIKIYOR

Açılış konuşması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 8'inci maddesinde ele alınan plan değişikliği konusuyla ilgili bilgi veren Başkan Taban, 'Burası bizim nikah yerleşkesiyle ilgili bir konu. 11 Mart'ta inşallah ihalesini gerçekleştiriyoruz. 1 yıl içerisinde de inşallah tamamlayarak hizmete sunmak istediğimiz projemiz bu' dedi. CHP grubunun çekimse oyuna karşılık madde oy çokluğu ile kabul edildi.

TÜBİTAK, İNEGÖL'E BİLİM MERKEZİ İÇİN 25 MİLYON TL DESTEK VERECEK

Gündemin 11'inci maddesinde ise İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen TÜBİTAK 4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği Proje Sözleşmesi ve Yetkilendirme konusu ele alındı. Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, 'İnegöl Bilim Merkezi Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü, proje düzenlemesinin imzalanması aşamasına geçildi. TÜBİTAK ile İnegöl Belediyesi arasında imzalanacak proje sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe konulması hususunda bir yetki verilmesi konusunu bugün ele alıyoruz. Bu konuda epeydir TÜBİTAK ile yaptığımız görüşmeler var. Bu kapsamda İnegöl'e giriş seviye bir bilim merkezi kurulmasını planlıyoruz. Bizlere yaklaşık 25 milyon TL'lik bir destek vereceklerini söylediler. Bu madde de ilgili konuyla ilgili bizlere yetki verilmesini kapsıyor. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinin bir bloğunda yapılacak bilim merkezi' dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

ÇOCUK ODAKLI AFET TEMALI DİJİTAL OYUN TASARIMI YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Gündemin 12'nci maddesinde de çocuk odaklı afet temalı dijital oyun tasarımı yarışması düzenlenmesi ve ödül verilmesi konusu görüşüldü. Çocuk odaklı afet eylem planı kapsamında ortaya çıkan fikir üzerine harekete geçilirken, konuya dair konuşan Başkan Taban 'Bu konuda özellikle çocuklarımızın afeti oyunla oyunlaştırarak anlayabilecekleri dile indirgemek için dijital oyun tasarımı yapılmasının uygun olduğu görüşünde birleşildi. Burada oyunu üniversite öğrencilerimiz tasarlayacak, jüride de yine ilgili branşlardan akademisyenler olacak. Sonuç itibariyle kayda değer bir oyun ortaya çıkarsa bu ülkemiz adına fayda sağlar. İnşallah güzel bir şey çıkar diye ümit ediyorum' diye konuştu.