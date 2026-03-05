TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 21. dönem çalışmalarına ilişkin planlarını kamuoyuna duyurdu. Şirin Rodoplu Şimşek başkanlığındaki şube yönetimi; kentleşme, afet yönetimi, kültürel mirasın korunması ve meslektaş dayanışması başlıklarında öncelikli projeler yürütmeyi hedefledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) -TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, düzenlediği basın toplantısıyla 21. dönem çalışmalarına ilişkin hedef ve projelerini kamuoyuyla paylaştığı toplantı, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bursa'nın kentleşme, mimarlık politikaları ve planlama sorunlarına ilişkin yol haritasını paylaşan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, genel kurulda üyelerin takdiriyle yeniden göreve geldiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde bilimsel temelli ve kamu yararını gözeten bir yaklaşım benimseyeceklerini söyledi.

KENTLEŞME VE PLANLAMA SÜREÇLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin kentlerin geleceğini belirleyen planlama kararlarının bilimsel, katılımcı ve kamu yararını gözeten bir anlayışla şekillenmesi gerektiğine dikkat çeken Şirin Rodoplu Şimşek, bu kapsamda 2026 yılında Bursa'nın mekânsal gelişimini ilgilendiren planlama süreçlerinin yakından takip edileceği, kent kimliğini, doğal değerleri ve kültürel mirası koruyan politikaların savunulacağını belirtti.

Açıklamasında ayrıca hızlı büyüme baskısı, plansız yapılaşma ve çevresel riskler karşısında mimarlık disiplininin bilgi birikiminin kamu yararı doğrultusunda ortaya konulacağını da ifade eden Rodoplu Şimşek, Bursa'nın şehir anayasası niteliğindeki 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ve yerel kentsel tasarım projelerinde paydaş olarak sürecin takip edilmeye devam edileceği belirtirken; Çarşamba, Altıparmak ve diğer kritik bölgelerde yürütülen kentsel tasarım projeleri için de görüş ve önerilerin sunulacağını anlattı.

Şimşek, ayrıca Gemlik Belediyesi ile Umurbey Mahallesi Merkez Bölgesi için ulusal ölçekte bir kentsel tasarım yarışmasının da birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

DEPREM VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ KENT HEDEFİ

Bursa'nın deprem kuşağında yer alması dolayısıyla afetlere karşı dirençli kentler oluşturmanın öncelikler arasında yer aldığını belirten Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, bu kapsamda yeni kurulan Afet Komitesi bünyesinde daha organize ve kurumsal çalışmalar yürütüleceğini ifade ederek, 'Deprem ve afetlere karşı dirençli kent oluşturma hedefi doğrultusunda, yeni kurulan Afet Komitesi ile yapı stokunun değerlendirilmesi, sağlıklı kentsel dönüşüm yaklaşımları, çalıştay ve simülasyonlarla toplum farkındalığı artırılacak. Kaçak yapılaşma ve imar kirliliği ile mücadele, tarım alanları ve hassas bölgelerde planlı ve mevzuata uygun uygulamalarla sürdürülecek. Meslek içi eğitimler, seminerler, teknik geziler ve staj programlarıyla mimarların gelişimi desteklenecek; dijitalleşme ve yeni tasarım araçları konusunda bilgilendirme sağlanacak' diye konuştu.

BURSA'NIN KÜLTÜREL MİRASI KORUNACAK

Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin 21. dönemi çalışmaları arasında Bursa'nın tarihsel ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmaların da öncelikli olacağına da dikkati çeken Şirin Rodoplu Şimşek, 'Bu kapsamda İznik ve Hanlar Bölgesi gibi tarihi dokusu açısından önemli bölgelerde ilgili kurumlarla iş birliği yapılacak. Tarihi kent dokularının yaşatılması, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve tarihi yapıların tespit edilerek korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Ayrıca tarihi alanlarda restorasyon, adaptasyon ve kamusal kullanıma yönelik projelere katkı sağlancak' dedi.

MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

Açıklamada mimarların meslek hakları ve mesleki gelişiminin de öncelikler arasında bulunduğunu da ifade eden Başkan Rodoplu Şimşek, 2026 yılı boyunca meslek içi eğitimler, seminerler, teknik geziler ve atölye çalışmaları düzenleneceği; genç mimar ve öğrenciler için staj programları ile mentorluk çalışmalarının sürdürüleceğini, dijitalleşme ve yeni tasarım araçları konusunda bilgilendirme yapılacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılarak meslektaş dayanışmasının güçlendirileceğini söyledi.

İNŞAAT ZİRVESİ VE YAPI FUARI 2026'DA DÜZENLENECEK

Öte yandan 2026 yılında ayrıca, 23 Nisan'da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile İnşaat Zirvesi; 24-25 Nisan'da ise 29. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi düzenleneceğini duyuran Şirin Rodoplu Şimşek, Mimarlık Haftası ve Bursa Mimarlık Festivali (Archifest) kapsamında seminerler, sergiler ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.