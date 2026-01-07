Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliği ile esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onay süreçleri güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, 'Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik' güncellendi.

Düzenlemeyle fiyat tarifelerinin hazırlanması, onaylanması ve yürürlüğe girmesi süreçleri detaylandırıldı. Buna göre; odalar, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmetlerine ilişkin maliyet hesaplarını yaparak tarifeleri birlik yönetim kuruluna sunacak. Birlik, tarifeleri 30 içinde inceleyerek onaylayacak veya reddedecek. Bakanlığın görüşüne tabi tarifelerde süre, Bakanlığa gönderimden itibaren duracak ve görüş ulaştığında devam edecek.

Tarife onaylandıktan sonra, mülki amirlik, belediye ve ilgili odaya tebliğ edilecek.

Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde uzlaşma komisyonuna başvurulmazsa tarife yürürlüğe girecek. Ancak simit ve ekmek tarifeleri, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınmadan yürürlüğe konulamayacak.

Uzlaşma komisyonu, o yerin mülki amirinin başkanlığında, belediye ve ilgili oda temsilcilerinden oluşacak. Komisyon, tarife taleplerinde itiraz varsa 15 gün içinde toplanıp nihai kararını verecek.

