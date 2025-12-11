Bursa Yıldırım Belediyesi, aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden büyük ozan Aşık Reyhani'yi 19. vefat yıldönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla andı.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa; Aşık Abdullah Gizlice, Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Baki Çetin, Aşık Halil Daylak, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Ozan Reyhani, Aşık Taha Turabioğlu, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Yağız Ozan, Aşık Yanık Ayhan türküleri ve atışmalarıyla renk kattı.

YÜZYILLARI AŞAN HAFIZA

Programda yaptığı konuşmada, aşıklık geleneğinin Türk milletinin yüzyılları aşan hafızası olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Aşıklık, Türk kültür varlığının en köklü damarlarından biridir. Sazın tellerinde yankılanan her ses, aslında yüzlerce yılın tecrübesinden süzülmüş bir irfanın nefesidir. Aşığın sözü, sadece bir türkü değil; halkın vicdanı, toplumsal hafızanın kaydı, bir milletin yürüyüşüdür. Bu sebepledir ki UNESCO, âşıklık geleneğini Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası olarak tescillemiştir' ifadelerini kullandı.

'ÇAĞIN ÖTESİNDE BİR USTA'

Aşıklık geleneğinin en güçlü temsilcilerinden birinin de Aşık Reyhani olduğunu belirten Başkan Yılmaz, 'Seyfullah Yıldız, yani gönüllerimize Reyhanî olarak kazınan bu büyük ozan, şairliğini yalnızca bir meslek değil, bir hakikat arayışı, bir insanlık davası olarak görmüştür. Onun şiirlerinde hem Anadolu'nun sıcaklığı hem de insanlığın ortak vicdanı vardır. Reyhani'nin sade fakat derin dili, çağının ötesine geçmiş ustalığı, aşıklığa kazandırdığı yeni soluk bugün hala yankılanmaya devam ediyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak, sözün büyüsünü, sazın hikmetini ve halk ozanlarımızın gönül dilini bugün burada yeniden hatırlatmak; Reyhani'nin kalıcı mirasına vefamızı göstermek için bu organizasyonu düzenledik' diye konuştu.