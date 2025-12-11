İzmir Karabağlar Belediyesi, afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek ve toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla 'Karabağlar Arama Kurtarma' (KAR-KUT) ekibini hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de proje, hem afet anında hızlı müdahale gücü oluşturmayı hem de risk azaltma çalışmalarını kurumsal bir bütünlük içinde yürütmeyi hedefliyor.

İLK EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

KAR-KUT gönüllüleri, AFAD tarafından verilen Kentsel Arama Kurtarma Temel Eğitimini başarıyla tamamladı. Ekip, önümüzdeki süreçte AFAD'ın eğitim takvimi doğrultusunda yangınla mücadele, navigasyon, harita-işaretleme, telsiz muhabere ve hafif seviye arama kurtarma modüllerini de tamamlayacak. Bu eğitimlerin ardından akreditasyon başvurusu yapılacak.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasıyla KAR-KUT, AFAD koordinasyonunda hem yurt içinde hem de yurt dışında görev alabilecek yetkinliğe ulaşacak.

KAR-KUT ekibi, ayrıca İstanbul Afet Yönetim Fuarı'na da katılarak afet teknolojileri, yeni ekipmanlar ve ulusal-uluslararası uygulamalar hakkında da kapsamlı bilgi aldı.

'DİRENÇLİ KENT' HEDEFİ

Karabağlar Belediyesi, önümüzdeki süreçte de KAR-KUT ve diğer kurum ve kuruluşların katkısıyla afet tatbikatları, mahalle buluşmaları ve eğitim programları düzenleyecek. Sürekli güncellenen afet planları ve gönüllü katılımı ile ilçede güçlü bir dayanıklılık ağı kurulması hedefleniyor.

BAŞKAN KINAY: 'GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR KARABAĞLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

KAR-KUT ekibinin kuruluşunun kent adına büyük bir güç olduğunun altını çizen Başkan Kınay afet bilincinin mahalle ölçeğinde güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu bilincin toplumun tüm kesimlerine yayılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.