Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Hedefimiz, can dostlarımızı en kısa sürede Yenişehir'de modern ve güvenli bir sağlık tesisi ile doğal yaşam alanına kavuşturmak' dedi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda temeli atılan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Yenişehir'de sokak hayvanlarının modern, güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen proje; geniş doğal yaşam alanları, rehabilitasyon birimleri, klinik bölümü ve barınma ünitelerinden oluşacak şekilde planlandı. İnşaatın etaplar halinde ilerlediğini belirten Başkan Ercan Özel, çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yapılan incelemenin ardından proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: 'Geçtiğimiz haftalarda temelini attığımız Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı Projemizin inşası son sürat devam ediyor. İlçe Başkanımız Mehmet İleri ve belediye meclis üyelerimizle birlikte sahada çalışmaları yerinde inceledik. Hedefimiz, can dostlarımızı Yenişehir'de modern ve güvenli bir sağlık tesisi ile doğal yaşam alanına kavuşturmak. Bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak ilçemize kazandıracağız.'

Başkan Ercan Özel, barınak ve doğal yaşam alanının tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin çok daha etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.