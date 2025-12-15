Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğinde büyük öneme sahip 100. Yıl Bulvarı üzerinde iyileştirme çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Alt yapı kurumlarının çalışmaları sonucu deforme olan 100. Yıl Bulvarı üzerindeki çalışmanın ilk etabında şehir merkezinden Konyaaltı istikametine gidiş yönünde Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasında kalan bölüm asfaltlandı. Pazar günü kapatılan yol, bu sabah trafiğe açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları sonrası bozulan ve deforme olan 100. Yıl Bulvarı üzerinde hummalı bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 20 yıldır asfaltı yenilenmeyen 100. Yıl Bulvarı'nda etap etap bir çalışma gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk etabı Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasında kalan kısımda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, pazar sabah 07.00'de trafiği kapatarak, ilk etapta deforme olan asfalt söküldü. Hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 1050 metrelik bölümde 1400 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

ÖZDEMİR ÇALIŞMALARI YERİNDE İZLEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların etaplar halinde planlandığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Altyapı kazılarından sonra 6 etaplı bir çalışma olarak planladık. Bugün 1050 metrelik ilk etabı yapıyoruz. İlk olarak Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasını planladık. Aşağı yukarı 20 senelik bir asfalt burası, yenilemeye karar verdik' dedi.

İLK ETAP, EN BÜYÜK ETAP

Özdemir, ilk etabın çalışmanın en büyük etabı olduğunu vurgulayarak, 'Bu bizim en büyük etabımızdı. Bundan sonraki etaplar daha küçük olacak. Kurum kuruluşların altyapı çalışmaları nedeniyle ciddi tahribatlarımız vardı. 20 yıldır kullanılan bir yolda 100. Yıl Bulvarı'nda yenileme çalışması yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Gün boyu süren çalışmalar sonrası asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yolda çizgi çalışması yapıldı. 100. Yıl'ın Turgut Reis Caddesi ile Falez Kavşağı arasında kalan yol 24 saatlik bir çalışmanın ardından Pazartesi sabahı trafiğe açıldı.