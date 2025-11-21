Bursa'da Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yollarının temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atıldı. Bakan Uraloğlu, projeyle trafiğin hafifleyeceğini söylerken, İstanbul-İzmir otoyolu bağlantısı ve yeni yatırımlarla Bursa'nın ulaşım altyapısının güçlendirildiğini vurguladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinatörlüğünde Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekillerinin katılımı ile 'Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları' temel atma töreni gerçekleştirildi.

'ŞEHİR HASTANESİ BÖLGENİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMIŞTIR'

Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, Bursa Şehir Hastanesi'nin 2019'dan bu yana yalnızca bir sağlık merkezi değil, bölgenin yaşam kalitesini yükselten bir yapı hâline geldiğini vurguladı. YHT Garı ve metro hatlarının merkez istasyonunun aynı bölgede yer almasının stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Vali Ayyıldız, yeni bağlantı yollarının erişimi hızlandıracağını ve otoyoldaki trafik yükünü azaltacağını söyledi.

Ayyıldız, 'Bu düzenlemeler tamamlandığında hem hastalar hem yolcular hem de bölge sakinleri için hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı ortaya çıkacak. Bu proje Bursa'nın geleceğine yapılan büyük bir dokunuştur.' dedi.

BAKAN URALOĞLU: 'BURSA'YA İKİ BÜYÜK MÜJDEYLE GELDİK'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da yoğun bir program yürüttüklerini belirterek sabah saatlerinde İnegöl giriş kavşağının hizmete alındığını, şimdi ise Şehir Hastanesi ve YHT Garı'nı bağlayacak 3 kilometrelik bölünmüş yolun temelinin atıldığını ifade etti.

Bölgenin yoğunlaşan trafiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 'Bu bağlantı yolları, hastaneye erişimi hızlandıracak, otoyoldaki yükü azaltacak ve YHT Garı ile metro istasyonuna doğrudan ulaşım sağlayacak.' dedi. Bursa'ya son 22 yılda yapılan yatırımlara değinen Bakan Uraloğlu, kente 272 milyar TL'lik ulaştırma altyapı yatırımı yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 195 kilometreden 613 kilometreye, sıcak asfalt uzunluğunun ise 148 kilometreden 811 kilometreye yükseltildiğini söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin 2019 yılında hizmete girdiğinden beri milyonlarca vatandaşımıza hizmet verdi, şifa kapısı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Açılışının ardından hem şehir hastanesi erişimi hem de İstanbul-İzmir otoyoluna bu kesimde trafik yoğunluğunu giderecek şekilde bir çalışmayı başlattık. Çünkü burada ciddi bir artış vardı. Ayrıca, aynı bölgede Bakanlığımız tarafından yapımı sürdürülen yüksek hızlı tren garı ve metro hatlarının merkez istasyonu da bulunmaktadır. Bu dev yatırımları birbirine doğrudan ve konforlu bir şekilde bağlamadıkça tam anlamıyla verimli olamazdı. İşte bugün temelini attığımız üç kilometrelik bölünmüş yol standardındaki köprülü kavşaklarıyla beraber hizmet verecek bağlantı yolları projemiz tam da bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlandı. Bağlantı yollarımız tamamlandığında, Bursa Şehir Hastanesi'ne alternatif bir güzergah sunarak otoyoldaki trafik yükünü de azaltacak' diye konuştu.

'BURSA'DA SADECE KARAYOLU YATIRIMLARIYLA SINIRLI KALMIYORUZ'

İğdir Tüneli ile Bursa, İnegöl-Bozüyük yolunda Mezit Tüneli'ni tamamlayarak trafiğe açtık. Balıkesir-Susurluk-Karacabey yolunda Mustafa Kemal Paşa giriş köprülü kavşağı ile Kosova ve Koşu Boğazı köprülü kavşaklarını inşa ettik. Bursa, İnegöl-Bozüyük yolunda Yenice, Yenişehir, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Domaniç ve Kurşunlu köprülü kavşaklarını yine tamamladık. İnegöl şehir merkezinde Mesudiye farklı seviyeli kavşağını bitirdik. İznik çevre yolunu da hayata geçirdik. Geçtiğimiz Temmuz ayında Doğancı Tüneli ve bağlantı yollarını bitirerek açılışını hep beraber gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla da Çalıyolu, Yenişehir batı kesimi, sanayi kavşağı ve YT istasyonu bağlantı yolu, Erenler, Harmancık yolu gibi 20 ayrı karayolu projemizde yapım çalışmaları devam etmektedir. Elbette Bursa'da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyoruz.' dedi.

'BAŞLAMAK BİTİRMENİN YARISIDIR'

Bakan Uraloğlu, Bursa'daki karayolu yatırımlarının yanı sıra Hızlı Tren projesinde de önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, 'Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın Osmaneli-Bursa kesimini 2026 ortasında, Bandırma kesimini ise 2028'de hizmete almayı planlıyoruz. Bursa'yı önümüzdeki yılın ortasında hızlı tren konforuyla tanıştıracağız.' dedi.

Bağlantı yolları için ilk kazmanın vurulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 'Başlamak bitirmenin yarısıdır. İnşallah bu projeyi de hızlıca tamamlayacağız. Bursa'nın ulaşım vizyonuna güç katmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.