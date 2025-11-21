Maltepe Belediyesi'nin son aylarda art arda yaptığı denetimlerle ilçedeki işgaller önemli ölçüde azaldı. İlçenin en kalabalık mahallesi olan Zümrütevler'de gerçekleştirilen son denetimler, esnafın ve vatandaşların işgallere yönelik duyarlı davrandığını ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede işgallere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçenin en kalabalık mahallesi Zümrütevler'de yapılan son denetimlerde işgallerin önemli ölçüde azaldığı dikkat çekerken, birkaç noktadaki olumsuzluk için de vatandaşlar ve esnaf uyarıldı.

Tebligat ve uyarılara rağmen işgallere devam eden esnafların işgalleri de kaldırıldı. Mahallenin üç büyük caddesindeki duba, lastik, sabitlenmiş dubalar, reklam panoları gibi malzemeler sökülerek veya alınarak kaldırıldı.

Ayrıca kaldırım üzerine park eden araçlara da uyarı yapılarak, cezai işlem uygulanması için plakaları alındı. Tülin, Nil ve Başöğretmen caddelerinde denetim yapan ekipler, ilçe genelinde işgal denetimlerini ara vermeden sürdüreceklerini ifade ettiler.