Bursa Rotaract Kulübü, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı 'Cumhuriyet Yolu Projeleri' kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel etkinlikler düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Rotaract Kulübü, gençlerin bilinçli, üretken ve topluma katkı sunan bireyler olarak sorumluluk almasını teşvik eden Cumhuriyet Yolu Projeleri kapsamında anlamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

30 Ağustos 2025'te kulüp, BUSEV Bursa Serebral Palsili Bireyler Derneği iş birliğiyle özel gereksinimli bireyler için bir tuval boyama etkinliği düzenlerken, sanatın birleştirici gücüyle gerçekleştirilen etkinlikte, Zafer Bayramı coşkusu paylaşılırken, katılımcılar üretmenin ve birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Bursa Rotaract Kulübü, etkinlik için BUSEV ailesine teşekkürlerini iletti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise kulüp üyeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi - Kaplıkaya yerleşkesinde huzurevi sakinleriyle buluştu. 'Cumhuriyetin İzleri' temalı program kapsamında gerçekleştirilen bez çanta baskı atölyesi, Cumhuriyetin mirasının kuşaklar arası paylaşımla yaşatılmasını sağladı.

Bursa Rotaract Kulübü, Cumhuriyetin 102. yılı başta olmak üzere milli günlerde Atatürk'ün ilke ve değerlerinden ilham alarak topluma hizmet etmeyi sürdürüyor. Kulüp, proje serisinin devamı olarak 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde de toplum yararına etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bursa Rotaract Kulübü Başkanı Beyza Temiz, projelerin gençlerin sorumluluk bilincini güçlendirdiğini belirterek, 'Cumhuriyetin değerlerini sadece hatırlamak değil, onları günlük yaşamda yaşatmak istiyoruz. 30 Ağustos ve 29 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz projelerde dayanışmayı, üretmeyi ve paylaşmayı yeniden hissettik' dedi.

Temiz, huzurevi ziyareti ve BUSEV iş birliğiyle yapılan etkinliklerin önemine dikkat çeken Temiz, 'Geçmişle geleceği buluşturan bu projeler bizim için çok kıymetli. 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta da topluma dokunan çalışmalarla Cumhuriyet Yolu'nu sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.