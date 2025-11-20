Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Sason'da din görevlilerine yönelik bilgilendirme semineri verildi.
BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı program, Emniyet Müdürlüğü Narkorehber ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Seminerde uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle de annelerin kritik rolü vurgulandı.
Katılımcılara, uyuşturucu madde bağımlılığının belirtileri, erken fark etme yöntemleri, mücadele stratejileri ve toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları hakkında detaylı bilgi aktarıldı.
Program sonunda, toplumda farkındalığın artırılmasına katkı sunan din görevlilerine teşekkür edilirken, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.