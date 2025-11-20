Bunlar da ilginizi çekebilir

Program sonunda, toplumda farkındalığın artırılmasına katkı sunan din görevlilerine teşekkür edilirken, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Katılımcılara, uyuşturucu madde bağımlılığının belirtileri, erken fark etme yöntemleri, mücadele stratejileri ve toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Seminerde uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle de annelerin kritik rolü vurgulandı.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı program, Emniyet Müdürlüğü Narkorehber ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Sason'da din görevlilerine yönelik bilgilendirme semineri verildi.

