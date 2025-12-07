Bursa'da kentin tarihi dokusunu korumak ve vatandaşların sosyal yaşamını kolaylaştırma amacıyla yoğun çaba gösteren Osmangazi Belediyesi, ilçeyle özdeşleşen noktalardan Arap Şükrü Sokağı'nı cazibe merkezi haline getiriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, tarihi kimliğiyle öne çıkan ve kentin turizm duraklarından biri niteliğindeki Arap Şükrü Sokağı'nın doğal görünümüne kavuşması için harekete geçti.

775 sayılı Gecekondu kanununa istinaden çalışma başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin Anıtlar Kurulu'ndan izin alınmadan yapılarak sokağın dokusunu bozan, yaya geçişini kapatan kaçak eklentilerini söktü. Tarihi sokağın vatandaşlar tarafından rahatça kullanılabilmesi, itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının geçişleri için çalışma yapan Osmangazi Belediyesi ekipleri, verilen süre içerisinde eklentileri kaldırmayan noktalar için kontrollü bir şekilde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Ekipler, Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini özenle yerlerinden alıp işletmelere teslim ettikten sonra çalışmalara başlarken; zemindeki kaplamaları da dikkatli bir şekilde sökerek sokağın doğal dokusunu korudu.

Bölgede yaşayan mahalle sakinleri durumu olumlu karşılarken, işletmeciler de sokağın yenilenen kimliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Arap Şükrü Sokağı'nda hizmet veren işletmeci Serkan Tuncer, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, sokak ile ilgili çalışmaları olduğunu söyledi ve sağ olsun ekipleri gönderdi. Kendisi zaten konunun yakın takipçisi, bunu biliyoruz. Gayet güzel çalışmalar devam ediyor. Sokağımız bence daha güzel, eski halini alacak şekilde ilerleme var. En yakın zamanda daha yeni yüzümüz ile daha güzel bir şekilde gelen müşterilere hizmet vereceğiz.' diye konuştu. Tarihi sokakta yer alan bir diğer işletmeci Mehmet Erkaya ise, 'Belediyemiz bizim için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır. Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Yakın zamanda yenilenmiş yüzümüzle halkımızın hizmetinde olacağız.' ifadelerini kullandı.

Eklentilerin kaldırılmasıyla rahat bir nefes alan Arap Şükrü Sokağı'nda hummalı çalışmanın son rötuşları gerçekleştirilirken, sokağın yakın süreçte tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlaması bekleniyor.