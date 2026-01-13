Bursa Osmangazi Belediyesi'nin çocukların yazma becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Küçük Yazarlar Atölyesi, ikinci serisiyle yeniden başladı. Emek ve Hüdavendigar Yetenek Evleri'nde daha önce temel yazarlık eğitimi alan çocukların katılımıyla gerçekleştirilen program, bu dönem 'Küçük Yazarlar Ustalaşma Yolunda' başlığıyla devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, çocukların kültür ve sanat alanındaki gelişimlerini destekleyen eğitim projeleriyle geleceğin yazarlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Emek ile Hüdavendigar Yetenek Evleri'nde düzenlenen 'Küçük Yazarlar Ustalaşma Yolunda' atölyesinde temel yazarlık eğitimini tamamlayan minikler, ileri düzey yazma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Atölyenin ilk haftasında öğrenciler, önceki eğitimlerde kazandıkları bilgi ve deneyimleri tekrar ederek yazma süreçlerini güçlendirdi.

Program süresince çocuklar; özgün metinler üretme, kurgu oluşturma ve anlatım teknikleri üzerine yoğun yazı çalışmaları yapacak. Eğitim sonunda ise her öğrencinin yayınlanabilir düzeyde tamamlanmış bir öyküsü olacak.

'KİTAP ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Küçük Yazarlar Atölyesi'nde çocuklara edebiyatı sevdirdiklerini söyleyen kurs eğitmeni Pelin Yılmaz, 'Bu atölyede, daha önce temel eğitimi almış çocuklarla çalışıyoruz. Yani aslında onların bildiklerinin üzerine inşa ediyor, yazmayı daha derinlikli ve daha üretken bir noktaya taşıyoruz. Bugün küçük bir tekrar yaptık. Ardından çocuklar hemen yazmaya başladı. Konuların nasıl bulunacağını, bir hikayenin nereden doğduğunu birlikte konuştuk. Sürecin sonunda her çocuğumuzun elinde yayınlanabilir düzeyde tamamlanmış bir öykü olacak. Zaten birçoğunun önceki dönemlerden yazdığı öyküler var. Bu atölyede onları daha da geliştirmiş olacağız. Son aşamada çocuklarımız yazdıkları öyküleri resimleyecek. Tüm bu çalışmaları bir araya getirerek kitap çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim için en büyük kazanım, çocukların kendi hikayelerini kalıcı bir esere dönüştürdüklerini görmek. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Atölyeye katılan çocuklar da, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.