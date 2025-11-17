Kadın istihdamına yönelik önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı ile üretici kadınlara güçlü bir destek sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kadınların iş hayatında daha aktif yer alması amacıyla birçok projeyi uygulamaya koyarken, kadın girişimcileri de teşvik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kadın Girişimciler Sokağı sayesinde kadınlar, tamamen kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri satarak hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de üretimlerini geniş kitlelere ulaştırabiliyor.

Girişimci kadınların özenle hazırladığı ve Bursalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sokak, 7'inci kez kapılarını açtı. Geniş ürün yelpazesinin bulunduğu organizasyon, 15-16 Kasım tarihleri arasında iki gün boyunca Çarşamba Pazar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

'KADIN GİRİŞİMCİLER SOKAĞI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Kadın Girişimciler Sokağı'nı ziyaret ederek üreten kadınlara hayırlı işler dileğinde bulunan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, 'Kadın Girişimciler Sokağı'nı ilk düzenlediğimizde 40 girişimci kadın ile yola çıkmıştık. Bugün ise tezgah sayımız 100'ün üzerine çıkarak büyük bir aileye dönüştük. Osmangazili kadınların ortak bir platformda buluşması yönünde önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki süreçte bu organizasyonu daha da geliştirmek ve kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI EL EMEĞİYLE HAZIRLANIYOR'

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı projesinden oldukça memnun olduklarını ifade eden kadın girişimciler ise, 'Kadın Girişimciler Sokağı'nda açtığımız tezgahlarda, el emeği göz nuru ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Bu alanda sergilenen ürünlerin tamamı kadınların kendi elleriyle hazırladığı emek dolu çalışmalar. Kadınları üretime teşvik eden bu anlamlı ve özel proje için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.