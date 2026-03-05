Artvin merkez taksi durağı esnafı, aileleriyle birlikte düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Durak Başkanı Hasan Altuntaş'ın organize ettiği iftara, taksici esnafı ve aileleri katılım sağladı.

Oruçların birlikte açıldığı programda konuşan Başkan Hasan Altuntaş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Başkan Altuntaş yaptığı konuşmada, 'Ramazan'ın bereketini paylaştığımız bu güzel akşamda, esnafımızın talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Birlik ve dayanışma içinde, emek veren tüm esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ramazan ayının tüm esnaflarımız için hayırlara vesile olmasını, kazasız, belasız, helal kazançlar getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada taksici esnafının sektöre ilişkin sorun, beklenti ve önerileri de ele alındı.

Program, iftarın ardından yapılan sohbet ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.