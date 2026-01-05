Tarihi Mehter Takımı ve Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi, geçmişin ihtişamını bugünün estetiğiyle buluşturan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor.

BURSA (İGFA) - Tarihin derin izlerini günümüze taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Etkileyici atmosferiyle dikkat çeken mekan, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda her Pazar günü saat 15.30'da sahne alan Tarihi Mehter Takımı ve Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi, sergilediği coşkulu performanslarla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.

Müzenin panoramik anlatımıyla bütünleşen mehter ve kılıç kalkan gösterileri izleyenlerden büyük beğeni toplarken, yoğun ilgi gören bu etkinlikler ziyaretlere ayrı bir anlam ile değer katıyor.