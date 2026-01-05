Muğla'da Milas Belediyesi, budama yapılırken alanda bulunan atıkları parçalamada iş gücünü azaltan ve atık maliyetlerini düşüren dal öğütme makinesini hizmete sundu.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi tarafından kullanılmaya başlanan dal öğütme makinesi, budama işleminin ardından hizmet veriyor. Budanan ya da doğal nedenlerle kırılıp yere düşen ağaç dalları, bitkiler kısa sürede parçalanarak un ufak ediliyor.

Atıkların transferi ve depolanması konusunda büyük kolaylık sağlarken, çıkan ürünler ise park ve bahçelerde gübre amaçlı kullanılıyor. Böylece çevre kirliliği önlendiği gibi ekolojik dengenin korunmasına da katkı sunuluyor. Kullanımı kolay olan dal parçalama makinesi, iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltırken atıkların transferi ve depolanması konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Dal öğütme makinesinin yeşil atıkların toplanması ve taşınmasında Milas Belediyesi'ne zaman tasarrufu, yakıt ve araç ekonomisi, iş gücü verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik sağlayan modern ve çevreci bir ekipman olarak görev yapacağını ifade etti.