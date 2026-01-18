Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen felsefe buluşmasında felsefenin gündelik hayatla nasıl iç içe geçtiği ele alındı. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' başlığıyla gerçekleştirilen söyleşi ve imza gününde Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı, felsefeyi pratik bakış açılarıyla katılımcılara aktardı.

BURSA (İGFA) - 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' söyleşisinde Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı, düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen, merak duygusunu canlı tutan ve birlikte düşünmenin gücüne inanan Osmangazililerle bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Karadayı, Sokrates öncesi filozofları günümüz perspektifinden ele alarak felsefenin günlük yaşamla olan bağını örneklerle anlattı.

Sokrates, öncesi filozofları bugünün penceresinden anlattığı söyleşide konuşan Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı, 'Buradaki amacımız doğa filozoflarıyla buluşmaktı. Özellikle fizikçi dediğimiz doğayı, insanı ve evreni anlamaya çalışan Sokrates öncesi filozofları bugünün penceresinden felsefeyle ilgilensin ilgilenmesin herkesle paylaşmak, pratik bakış açılarını, felsefenin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini, insani ve evreni tanıma çabasının ne kadar evrensel olduğunu başlıklar içinde konuşmaya çalıştık. Yoğun bir katımla felsefe buluşmasını gerçekleştirdik. Bu atmosferi sağladığı için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Felsefe insanın doğasını tanıması ve kendi içindeki kapasiteleri ortaya çıkartması için hepimizin çalışması gereken bir alan' diye konuştu.

Söyleşinin ardından katılımcılarla bir araya gelen Kemal Karadayı, 'Doğa Filozofları' adlı kitabını imzaladı.