İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele eden Vektör Mücadele Birimi çalışanlarıyla bir araya gelerek çevre ve halk sağlığı için yürütülen çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vektör Mücadele Birimi çalışanlarıyla meclis salonunda bir araya geldi. Başkan Tugay, çevre ve halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı yoğun bir mücadele yürüten personele teşekkür etti.

Son iki yılda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Tugay, yağmur rejimine bağlı olarak bazı dönemlerde sivrisinek şikâyetlerinin arttığını, geçen yıl ise ciddi bir karasinek sorunu yaşandığını hatırlatarak, 'Bu sorunların nedenlerini bilimsel olarak tespit etmemiz gerekiyor' dedi. İzmir'in Türkiye'de yaşamak için en çok tercih edilen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, belediye çalışanlarının kentin gözü ve kulağı olduğunu söyledi. Tugay, 'Yaptığınız iş sadece bir görev değil; çevreye, insanlara ve tüm canlılara sahip çıkmaktır. Şehir size, şehir bize emanet. İzmir gibi güzel bir kente layık hizmeti vermek zorundayız' diye konuştu.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Tugay, belediye çalışanlarının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Hepiniz benim için değerlisiniz. Belediyenin mali dengesini korumak zorundayız ama gönlüm sizler için daha fazlasını yapmaktan yana' ifadelerini kullandı.

Belediyenin bir şirket olmadığını vurgulayan Tugay, amaçlarının kenti daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu söyledi. Yeni sivrisinek türlerine dikkat çeken Başkan Tugay, personelin mesleki gelişiminin önemine işaret ederek, 'Biz bir aileyiz. Sizlerin varlığı kurumumuz için büyük bir güç' dedi.

Konuşmasında yoğun çalışma temposuna da değinen Tugay, 'Haftanın 7 günü, 24 saat İzmir için çalışıyorum. Bu şehir ve bu kurum için emek vermekten gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Vektör Mücadele Birimi personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.