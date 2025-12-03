Bursa Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM)'da eğitim gören ve bakım hizmeti alan üyeler, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne OBAM üyesi engelli bireyler, aileleri ile birlikte katıldı. Ellerinde çeşitli mesajlar içeren pankartlar taşıyan katılımcılar, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, Heykel-Atatürk Anıtı önünde noktalandı. Etkinlikte yer alan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, engelli bireylerin yanında olduğunu göstererek yürüyüşe anlam kattı. Program, yapılan açıklamaların ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tamamlandı.

'ENGELLİ BİREYLERE KARŞI FARKINDALIĞIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Engelli bireylere karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Osmangazi Belediyesi olarak, engelli bireylerin toplumda daha görünür olması amacıyla düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma törenine katıldık. Engelli bireylere yönelik farkındalığımız ve duyarlılığımız her geçen gün artıyor. Bu farkındalık ve duyarlılık bundan sonra da artarak devam edecektir.'

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden OBAM üyesi engelli bireyler ise, 'Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen bu yürüyüş bizim için çok anlamlıydı. Biz de bu anlamlı günde yürüyüşe katılarak farkındalığa katkı sunduk' şeklinde konuştu.