Yeni Yıl etkinlikleriyle renklenen Osmangazi Meydanı, Türk sanat müziğinin seçkin ezgilerine ev sahipliği yaptı. Meydanı dolduran melodiler, soğuk kış akşamına sıcak bir atmosfer kattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, yeni yıl etkinlikleri kapsamında Osmangazi Meydanı'nda kulakların pasını silen bir konsere imza attı.

Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koro, duygulara dokunan eserlerle dinleyicileri kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli bir yolculuğa çıkardı. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran vatandaşlar, müziğin ritmine eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konser sonunda yükselen alkışlar gecenin en anlamlı ifadesi olurken, katılımcılar kültür ve sanat dolu bu etkinlik için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.