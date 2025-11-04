Bursa'da edebiyat dünyasının nabzını tutan Osmangazi Kitap Fuarı, üçüncü gününde de zengin etkinlik programı ile kitapseverlere kültürel şölen yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği Osmangazi Kitap Fuarı, Bursalı edebiyatseverlerin gözde mekanı haline geldi. 'Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla okur ve yazarları bir araya getiren fuar, üçüncü gününde de kitap tutkunlarının yüzünü gülümsetti.

Yusuf Kenan Yetişen'in 'Bursa'nın Kültürel Mirası' söyleşisiyle başlayan etkinlik, Ekrem Hayri Peker'in 'Tarihin Aynasında Bursa' konuşmasıyla devam etti.

9 Kasım tarihine kadar 80'den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazarın katılımı ve 40 keyifli söyleşiyle Osmangazi Meydanı'nda gerçekleşecek fuarda; Ali Ayçil ile Erva Kara 'Edebiyatta Gelenek Hala Önemli mi?', Gökhan Yavuz Demir 'Roman Sanatı', Mesut Hakyemezler 'Sinema ve Edebiyat' temalarını işledi. Bunun yanı sıra düzenlenen imza töreniyle yazarlarla birebir temas kurma fırsatı yakalayan ziyaretçiler, unutulmaz bir gün geçirdi.

Osmangazi Kitap Fuarı'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yusuf Kenan Yetişen, 'Fuarın enerjisi ve buluşturduğu güzel insanlar ilham verici. Ortam, sunumlar ve atmosfer harika. Gerçekten kayda değer bir çalışma olmuş. Emeği, özveriyi ve samimiyeti yürekten hissediyoruz' dedi.

Fuarda güçlü bir birliktelik duygusu olduğunu söyleyen Mesut Hakyemezler, 'Herkese anlatıyorum ve içtenlikle paylaşıyorum. Erkan Aydın, benim gözümde gerçek bir değer. Neden mi? Çünkü ben kitabı, edebiyatı ve sanatı seviyorum. Başkanımızın ilk kez düzenlediği bu kitap fuarında gösterdiği emek, hazırlık ve güzel sunum için çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Söyleşilere katılan ziyaretçilerin kültürel açıdan seçkin ve düşünceleriyle ortamı zenginleştiren insanlar olduğunu belirten Ekrem Hayri Peker 'Değerli yayın evleri fuarda yerlerini almış. Her biri kendine özgü bir incelik ve özenle hazırlanmış. Hepsinde ayrı bir emek, ayrı bir güzellik var. İzleyiciler de bir o kadar kıymetli. Meraklı, bilinçli, kültüre ve sanata ilgi duyan insanlar bir araya gelmiş. Bu atmosferin bir parçası olmaktan mutluyum' ifadelerini kullandı.

Fuarın şehrin merkezi noktasında olmasının ziyaretçilerin kolay ulaşımı açısından oldukça değerli olduğunu vurgulayan Ali Ayçil, 'Böyle mekanların seçilmesi, kültürel etkinlikler için büyük bir kazanım. Okurların kitap evine gitmesinin ayrı bir keyfi elbette vardır. Fakat fuarda onlarca yayın evini, yüzlerce kitabı bir arada görmek bambaşka bir zevk. Bu tür fuarlar insanlara hem sosyallik hem de istedikleri kitapları doğrudan seçip alma fırsatı sunuyor. Belki bazen insanlar burada tanıdıklarıyla selamlaşıyor, kısa sohbetler ediyor. Bu da ortamın sıcaklığını artırıyor. Nice fuarlarda buluşmak dileğiyle' dedi.

Okurlarla buluşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığının altını çizen Erva Kara, 'Okuduğum kitapların yazarlarını onların eserlerini bu fuarda görmek büyük mutluluktu. Bu, benim için anlamlı ve özel bir buluşmaydı. Emeği geçen herkesi kutluyorum' diye konuştu.

Fuarın gelecek yıllarda devam etmesini temenni eden Gökhan Yavuz Demir, 'Kitap, insanın kendine tuttuğu bir aynadır. Bu aynayı bizlere uzatan her emek, çaba ve buluşma değerlidir. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Kitap Fuarı'nı ziyaret eden CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ise kültür ve sanata verdiği destekle tüm Bursalılara nefes aldıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.