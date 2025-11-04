Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Sarıgazi Mahallesi'nde tamamladığı çalışmalarla eski hatta meydana gelen su kayıplarını önledi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Sarıgazi Mahallesi'nde yürüttüğü bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı. Projenin tamamlanması ile birlikte su kayıpları önlenirken, bölgedeki basınç sorunları da giderildi. Abonelere kesintisiz içme suyu ulaştırılmaya başlandı.

4308. Sokak, 4810. Sokak ve Çevre Sokak'ta inşa edilen bin 500 metrelik ana şebeke hattı sayesinde su iletim kapasitesi artırıldı ve basınç sorunu ortadan kaldırıldı. Böylece bölge sakinlerine güçlü altyapı sayesinde, kesintisiz içme suyu ulaştırıldı.

'HIZLI VE TİTİZ ÇALIŞTILAR'

Sarıgazi Mahallesi sakinlerinden Talat Kumral, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Geçtiğimiz yaz ayında artan tüketim nedeniyle zaman zaman basınç sorunu yaşadık. Su deposu almayı düşünüyorduk ama yeni inşa edilen hat sayesinde tüm sorunlarımız çözüldü. Emeği geçen SASKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hızlı ve titiz çalıştılar.' ifadelerini kullandı.

HEDEF KAYIP KAÇAĞI MİNİMUMA İNDİRMEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada şehir genelindeki kayıp kaçak oranlarının en aza indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek, '16 ilçemizde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Eski hatları yenileyerek kayıp-kaçakları en aza indiriyor, abonelerimizi kesintisiz ve kaliteli içme suyu ile buluşturuyoruz.' İfadeleri kullanıldı.