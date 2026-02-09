Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Akyazı sahilinde kafe ve restaurantların yoğun bulunduğu alanda 'ücretsiz otopark'ı faaliyete geçirdi.

ORDU (İGFA) - Vatandaşlar ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen düzenleme ile cadde üzerindeki araç park yoğunluğunun azaltılması amacıyla daha önce atıl durumda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanda 60 araç kapasiteli ücretsiz otopark düzenlemesi yapıldı.

Ücretsiz otopark düzenlemesi çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kafeler Caddesi başta olmak üzere sahil hattında yaşanan park sıkıntısının bu düzenleme ile bir nebze olsun azalması bekleniyor.