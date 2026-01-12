Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali Denizli'de gerçekleştirildi. Heyecan dolu derbide, kupayı Fenerbahçe Opet kaldırırken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kupa törenine katılarak sporcuların coşkusuna ortak oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, kentin spor vizyonuna yakışır bir organizasyon daha başarıyla tamamlandı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan ve basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali, dev bir derbiye sahne oldu.

Final müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Opet, parkeden 86-66'lık skorla galip ayrılarak Türkiye Kupası'nı 15'inci kez müzesine götürme başarısını gösterdi. Maç boyu süren yüksek tempo ve tribünlerdeki taraftar desteği, Denizli'de unutulmaz bir spor şöleni yaşattı.



KUPAYI BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU TAKDİM ETTİ



Büyük heyecana sahne olan maçın ardından düzenlenen kupa töreninde renkli görüntüler oluştu. Şampiyon Fenerbahçe Opet'e kupa ve madalyalarını; Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu birlikte takdim etti. Taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde kupayı kaldıran basketbolcular, şampiyonluk sevincini Başkan Çavuşoğlu ile paylaştı.