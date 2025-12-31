İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin her Cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' kapsamında, Cumhuriyet savcısı ve yazar İsmail Özmutlu, 'Bir Savcının Anıları' başlıklı söyleşi ve imza gününde Bakırköylülerle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerine devam ediyor. Her Cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın bu haftaki konuğu, Cumhuriyet savcısı ve yazar İsmail Özmutlu oldu.

Özmutlu, kaleme aldığı 'Bir Savcının Anıları' kitabı üzerinden meslek hayatında edindiği deneyimleri ve adalet sistemine dair gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşinin moderatörlüğünü Bakırköy Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mitat Yolcu üstlendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, söyleşi sonunda İsmail Özmutlu'ya sorularını yöneltme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.