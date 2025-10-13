Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'nin yıllardır hizmet veren eski terminal alanını modern bir meydana dönüştürerek ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesindeki eski terminal alanını da modern bir meydana dönüştürerek halkın hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Orhangazi'de 35 yıldır hizmet veren terminal alanında yıkım işlemleri bitirilirken, çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında ziyaret ettiği Orhangazi ilçesinde eski terminal alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. BURULAŞ, BURKENT ve Büyükşehir yöneticileriyle alanı inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, terminal esnafının ve bölge halkının taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Hiçbir sorunu ertelemediklerini ve çözümleri de sahada ürettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, 'Terminalimizin yapım sürecinde hiçbir esnafımızın ve hemşehrimizin mağdur olmaması için tüm önlemleri hızla alıyoruz. Hedefimiz Orhangazi'ye yakışan, modern, konforlu bir terminali en kısa sürede hayata geçirmek. Terminal projemizi kullanacak olan esnafımızın da taleplerini dinliyoruz. Bu doğrultuda titizlikle çalışıyoruz. Biz Bursamızı birlikte yönetiyoruz, birlikte başarıyoruz' dedi.