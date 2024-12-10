Bursa’nın Orhangazi ilçesinde frenleri patlayan kamyon yokuş aşağı kontrolü kayberek şehir içi dolmuşuna ve fabrika işçi servisine çarptıktan sonra bir süre ilerleyerek evin bahçe duvarına çarptı ve devrildi. Faciadan dönülen kazada sürücü kamyon içinde sıkıştı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Tekneliküp Sokak'ta meydana gelen kaza alınan bilgilere göre şöyle gelişti:

Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenilen Ömer D.'in kullandığı kamyon, frenlerinin patlaması sonucu yokuş aşağı kontrolü kaybetti.

İlk olarak önüne çıkan içi yolcu dolu şehir içi dolmuşuna ve fabrika servisine çarpan kamyon, ardından bir süre kontrolsüz şekilde ilerledikten sonra evin duvarına çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Devrilen kamyon bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.