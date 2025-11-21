Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında ağırladığı ligin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. İlk seti kaybetmesine rağmen geri dönüşe imza atan Bursa temsilcisi, puanını 12'ye yükseltti.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 6'ncı haftasında sahasında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan ve voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Karşılaşmanın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı sayıların alındığı ve başa baş geçen ilk seti, konuk ekip Eczacıbaşı Dynavit 30-28'lik skorla kazandı. Ancak ikinci setle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Nilüfer'in sultanları, taraftarının da coşkulu desteğiyle parkede devleşti. İkinci seti 25-18 gibi net bir skorla kazanarak durumu 1-1'e getiren Nilüfer Belediyespor Eker, maçtaki dengeyi sağladı.

Üçüncü sette de temposunu düşürmeyen Bursa temsilcisi, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de rakibine geçit vermeyen Nilüfer Belediyespor Eker, bu seti de 25-22 önde tamamlayarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligin favori ekiplerinden birine karşı aldığı bu önemli galibiyetle moral depolayan Nilüfer Belediyespor Eker, ligdeki puanını 12'ye yükseltti.

Zorlu Eczacıbaşı engelini kayıpsız geçen Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 7'nci haftasında deplasmanda mücadele edecek. Bursa ekibi, 23 Kasım Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin'e konuk olacak.