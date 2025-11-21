Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor çatısı altında judo yapan Ceylin Mutiş (16) ve Kardelen Ayaydın'ın (17) azmi ve başarısı gururlandırıyor. Mavi-Beyazlı kulüp, iki sporcusunun gösterdiği başarı sonrasında sambo branşını da bünyesine kattı. Bu sayede Mutiş ve Ayaydın, katıldıkları şampiyonada elde ettikleri derecelerle Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kağıtspor'un genç judocusu Ceylin Mutiş, spora küçük yaşlarda başladı.

Pandemi döneminde kulübü kapanınca Kağıtspor ailesine katılan Ceylin, üç yıldır Handan Hoca'nın öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Disiplini, azmi ve yeteneğiyle kısa sürede öne çıkan genç sporcu, Dünya Sambo Gençler Şampiyonası'nda 50 kiloda üçüncülük elde ederek hem Kocaeli'nin hem de Türkiye'nin gururu oldu. 'Madalyayı boynuma taktığımda tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Önce emeğimin karşılığını aldığımı düşündüm, sonra ailemi ve Handan hocamı gururlandırdığımı hissettim' diyen Ceylin, hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

'TESADÜFEN JUDOYLA TANIŞTIM'

Ceylin'in takım arkadaşı Kardelen Ayaydın ise spora bir tesadüf sonucu başladığını ifade ederek, 'Arkadaşımın maçını izlemeye gitmiştim. O kadar ilgimi çekti ki, Handan hoca fark etti ve 'başlamak ister misin?' dedi. 'Evet' dedim ve öyle başladı her şey.' Kardelen Ayaydın, judoyla tanışmasının ardından samboda da başarı yakaladı. Bu branşın hayatında yeni bir sayfa açtığını söyleyen Kardelen Ayaydın, 'Biz başardık, bu konuda istekli ve azimli olan herkes başarabilir. Kadınlar için spor, özellikle dövüş sporları çok güçlendirici' dedi.

'KAĞITSPOR'DA BİR AİLE GİBİYİZ'

Kadınların dövüş sporlarına yönelmesini özellikle önemsediğini vurgulayan Ceylin Mutiş,'Bir kadının dövüş sporuyla ilgilendiğini duyunca mutlu oluyorum. Çünkü bu azim, teknik ve disiplinle ilgili bir şey. Kadınlar da başarabilir' dedi. Kağıtspor'da haftanın altı günü idman yapan genç sporcu, kulüpteki ortamı 'aile' olarak tanımlayıp, 'Handan hocam bir anne, bir arkadaş ve kardeş gibi. Bazen kendi ailemden daha çok onu görüyorum' ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, kentin genç sporcularına verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Ceylin ve Kardelen için iki kişilik sambo branşı açan kulüp, bu iki istekli sporcuyu Handan Hoca öncülüğünde dünya şampiyonasına taşıdı.'Samboya girmemizi Handan hoca sağladı. Onun sayesinde böyle bir başarı elde ettim' diyen Ceylin Mutiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kağıtspor'a teşekkür etti.

'ONLAR BENİM MELEKLERİM'

Kağıtspor'a yıllarını veren Handan Hoca, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, 'Onlar benim meleklerim. Çok disiplinli, çok çalışkanlar. Daha iyi yerlere geleceklerinden şüphem yok' dedi. Ceylin ve Kardelen, hem minderdeki başarılarıyla hem de birbirlerine olan dostluklarıyla örnek gösteriliyor. Aynı hedefe yürüyen iki genç sporcu, Kocaeli'ye ve Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.