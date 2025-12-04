Dünya Engelliler Günü kapsamında BUGES, Zübeyde Hanım MTAL ve HASTAVUK'un ortaklaşa düzenlediği goalball müsabakasında empati, dayanışma ve farkındalık ön plandaydı.

BURSA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla BUGES - Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - HASTAVUK iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Bursa Nilüfer BUGES Spor Salonu'nda düzenlenen goalball müsabakasında, katılımcılar gözleri kapalı şekilde, içinde zil bulunan topla üçer kişilik takımlar halinde mücadele ederek görme engelli sporcuların deneyimlediği dünyanın bir parçası oldu.

Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) Baş Antrenörü Ali Genç, yaptığı açıklamada kulübün çalışmalarını ve goalballın oynanış şeklini anlattı. Genç, engelli bireylerin yeterli fırsat verildiğinde neleri başarabileceğinin görülmesi ve empati duygusunun güçlendirilmesi amacıyla etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, 'Bu müsabakada asıl kazanan, görme dışında tüm duyuları olağanüstü gelişmiş engelli sporcularımızdır' dedi.

HASTAVUK adına konuşan İnsan Kaynakları Müdürü Nevzat Yılmaz, böylesine özel bir günde görme engellilerin rekabet dolu mücadelesine tanıklık ederek empati kurmayı önemsediklerini ifade etti. Yılmaz, özel sektör ve sivil toplumun birlikte hareket ederek farkındalık oluşturması gerektiğini belirtti.

HASTAVUK AŞ goalball takımı oyuncularından İdari İşler Uzmanı Kenan Kahraman ise BUGES'e teşekkür ederek, 'Bu sayede engelli bireylerin yaşam yolculuğundaki duygularını anlama ve empati kurma fırsatı bulduk' dedi.

Müsabakanın sonunda bir engelli sporcu, etkinliğin özünü yansıtan şu sözlerle günün duygusal finalini yaparak, 'Bugün maçın kazananı biz olabiliriz ama hayatın kazananı görenler: Bunun ne demek olduğunu keşke anlayabilseler.' dedi.