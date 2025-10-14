Trabzon Amatör Spor Kulüpleri ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kulüplerimize ayni ve nakdi destek sağlıyoruz; bu sene ayrıca bin 500 top dağıtacağız. Amacımız, gençlerimizin daha iyi şartlarda sporla bütünleşmesini sağlamak' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ödül törenine katıldı. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen törende Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, ASKF Başkanı Zeki Kurt ve ödül sahipleri yer aldı. 2024-2025 yılı içerisinde Avrupa ve Türkiye genelinde başarı elde eden idareci, gazeteci, hakem, antrenör ve sporculara ödülleri takdim edildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ödül alan isimler ve branşlar şöyle: En İyi Spor Adamı: Suat Hekimoğlu, Olcay Saral, Burhan Cahit Erdem, En İyi Antrenör: Eyüp Saka, Turgut Dereköylü, Sedat Altıntaş, Coşkun Gökdemir, En İyi Hakem: Levent Ulaş Bilgi, Çetin Ekşert, Hasan Emirzeoğlu, En İyi Basın: Rahman Turan, Ulaş Özdemir, Yahya Karabina, En İyi Sporcu: Beyzanur Akkuş, Yağmur Yılmaztürk, Eren Kalfa.

TRABZON'UN SPOR ALTYAPISI OLDUKÇA GÜÇLÜ

Trabzon'da sporun önemine değinerek amatör sporun geliştirilmesine yönelik desteklerin artırılması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Spor, hem beden hem ruh sağlığı için hayatın en önemli alanlarından biridir. Her branşta hareketin, sporu icra etmenin önemi büyüktür. Trabzon, hem tarihi hem kültürel açıdan zengin bir şehir olduğu kadar, spor altyapısı açısından da oldukça güçlü bir şehir. Salon, saha ve bireysel branşlarda tüm spor dallarının icra edilebileceği olimpik altyapıya sahibiz. Bu kazanımlarımızla gençlerimizin sağlıklı yetişmesini sağlamak ve Trabzonspor'umuza katkıda bulunmak hepimizin görevidir' dedi.

KULÜPLERİMİZE AYNİ VE NAKDİ DESTEK SAĞLIYORUZ

Başkan Genç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 'Amatör spor kulüplerimizin sayısı 160'ın üzerinde ve bu rakam Trabzon için önemli bir istatistiktir. Bizler, amatör ruhla şampiyon olan kulüplerimizi desteklemeye, gençlerimize spor yapma imkanı sunmaya devam edeceğiz. İlçe belediyelerimizle birlikte, kulüplerimize ayni ve nakdi destek sağlıyoruz; bu sene ayrıca bin 500 top dağıtacağız. Amacımız, gençlerimizin daha iyi şartlarda sporla bütünleşmesini sağlamak ve bu güzel şehrin spor kültürünü güçlendirmektir. ASKF Başkanı Zeki Kurt ve yönetimine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'