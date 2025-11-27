Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alınacak önemli kararlarla Kocaelililerin geleceğe umut ve güvenle bakmalarını sağlayacak yeni meclis binası yapımında ihale sürecini tamamladı.

Yönetim katının da olacağı kampüs için 5 istekli teklif sundu. En düşük teklif 799 milyon 800 bin TL olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, günün ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalan meclis binası için yeni bir yer inşa edecek. Bu kapsamda SEKA alanında yapılacak olan meclis binası için ihale yapıldı.

Projede yönetim katı da yer alacak. Toplam 12 bin 711 metrekarelik kapalı alana sahip kampüs; dört ana bloktan ve bu blokları birbirine bağlayan ortak kullanım alanından oluşuyor.

A BLOK'TA BAŞKANLIK BİNASI

Büyükşehir Belediyesi'nin meclis ve yönetim birimlerini tek merkezde toplayacak olan projede kampüsün A bloku belediyenin yeni meclis yapısı olarak planlandı. Bu bölümde geniş toplantı alanları, meclis çalışmalarına uygun teknik donanım ve gerekli idari birimleri yer alıyor.

HİZMET BİRİMLERİ B BLOK'TA

Yapının B bloku, doğrudan başkanlık yapısına hizmet eden birimler için tasarlandı. Yönetim katı, toplantı alanları ve protokol görüşmelerinin yürütülebileceği bölümler bu blokta yer alıyor. Bu yapı, belediye başkanının ve temsil birimlerinin kurumsal çalışmalarını daha etkin şekilde yürütebilmesini sağlayacak. Üst yönetim birimlerini bir araya getirilecek olan C blokta ise genel sekreterlik ve ona bağlı idari birimler yer alacak.

TÜM BLOKLAR BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLDİ

D bloku ise fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor. Farklı ofis birimlerinin bulunduğu katların yanı sıra ziyaretçi ve personel kullanımına açık otopark alanı da bu yapı içinde planlandı. Kampüsün tüm blokları, modern mimariyle tasarlanan bağlantı alanı sayesinde birbirine entegre edildi. Böylece binalar arasında kesintisiz ve kapalı geçiş sağlanarak çalışma düzeni daha uyumlu hale getirildi.

İHALEDE TEKLİF VEREN İSTEKLİLER

Çevre Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 799.800.000,00 TL.

Kaizen Orman Ürünleri İnş. Demir Çelik A.Ş. ile Aymir Madencilik İnş. Gıda Turz. Ltd. Şti. iş ortaklığı 909.800.000,00 TL.

AL-KA İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Arttech Yapı Mimarlık Sa. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı: 933.000.000,00 TL.

Artı Değer İnş. Otom. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile AtlasBK İnş. Taah. Ltd. Şti. iş ortaklığı 959.000.132,00 TL.

Burakcan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 984.000.000.00 TL.