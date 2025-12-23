Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' etkinliğinde 'Yeni Yıl' teması işlendi. Pancar Deposu'ndaki buluşmada koku uzmanı Vedat Ozan ile Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı, yeni yıl ritüellerini, kokunun hafızadaki yerini ve sofra kültürünü katılımcılarla paylaştı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kültür, sanat ve gastronomi meraklılarını buluşturmaya devam ediyor. Pancar Deposu'nda düzenlenen 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' serisinin son etkinliği, yeni yıl temasıyla gerçekleşti. Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın moderatörlüğünü ve solistliğini üstlendiği gecenin konuğu, parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan oldu.

Söyleşide kokunun biyolojik ve kültürel boyutlarını ele alan Vedat Ozan, tat ve koku duyuları arasındaki ilişkiye dikkat çekti. İnsanın tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere sadece beş temel tadı algılayabildiğini belirten Ozan, lezzet kavramının asıl belirleyicisinin koku olduğunu vurguladı

Gecede sadece koku değil, yeni yılın kültürel kodları da konuşuldu. Alp Dağları'ndaki çan ritüellerinden Anadolu'daki 'Kalandar' gecesine kadar, farklı coğrafyalarda yeni yılı karşılama gelenekleri ve bu ritüellerde sesin, gürültünün kötü ruhları kovmadaki sembolik önemi anlatıldı.

Sohbete, Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın seslendirdiği, farklı dillerdeki yeni yıl şarkıları ve deyişler eşlik etti. Katılımcılar, iç pilavın yanı sıra kömbe, babuko, zencefilli yeni yıl kurabiyeleri ve kahve ikramlarıyla, yeni yıl sofralarının geleneksel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.