KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi tamamlanırken, son olarak çevre düzenleme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın mahalle sakinlerinin spor ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği sosyal yaşam merkezlerinden birisi olan Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler ile Fen İşleri birimlerinin çalışmaları sonucunda mahallenin sosyal hayatına kazandırılan tesis, bölge sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak modern, konforlu ve donanımlı bir hizmet merkezi olacak.

Son süreçte Talas Mevlana ve İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde açılışı gerçekleşerek hizmete başlayan sosyal yaşam merkezilerin ardından yapımı tamamlanarak açılışa gün sayan Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, içerisinde çocuk kütüphanesi, spor salonları, yüzme havuzları, sağlık ve diyetisyen odaları ile mescit gibi çeşitli alanlar bulunduruyor.

Toplam inşaat alanı 5 bin 185 metrekare olan sosyal yaşam merkezinde bina çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenlemesinin de sona yaklaştığı Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, Kayseri'nin nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerinden Altınoluk'a yeni bir soluk getirecek.

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi toplam inşaatı 5 bin 185 metrekarelik bir alanda yükselirken, içerisinde geniş bir yelpazede imkânlar sunacak. Spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış erkek ve kadın yüzme havuzları, 305 metrekarelik fitness ve spor salonları, sauna, buhar odası gibi sağlıklı yaşam alanları, vatandaşların aktif bir yaşam sürmesine imkân tanıyacak. Ayrıca, eğitim ve sosyal faaliyetlere yönelik olarak 90 metrekarelik derslik ve atölyeler, 43 metrekarelik bilgisayar odası ve 508 metrekarelik kütüphane de projede yer alacak. Merkezdeki 90 metrekarelik kafeterya, hem dinlenme hem de sosyal etkinlik alanı olarak halkın hizmetine sunulacak.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir çocuk kütüphanesi ve oyun alanı da projede bulunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği bu alanlar, Altınoluk Mahallesi'nin sosyal altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Ayrıca sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi önemli hizmetler de merkezde yer alacak.